Eredità Berlusconi | case e ville in vendita Ma Arcore non si tocca

(Di sabato 9 dicembre 2023) Inledi Silvio. I figli del fondatore di Forza Italia si stanno accordando per mettere inuna parte del patrimonio immobiliare ereditato dal padre ma non Villa San Martino ad. Lo apprende LaPresse da fonti finanziarie. Marinarecentemente aveva già detto, intervistata da Bruno Vespa, che la villa dinon sarà ceduta: "Nostro padre amava la vita, la luce, il viavai delle persone. Villa San Martino deve rimanere così, viva: vogliamo che resti la sede di riunioni di lavoro, oltre che, naturalmente, il punto di incontro della nostra famiglia. È quello che lui avrebbe desiderato". Vendere, ma a chi? Secondo quanto si apprende, se uno dei figli volesse rilevare uno degli immobili lo potrà fare: l'intenzione è la ...

Berlusconi: messa in vendita parte del patrimonio immobiliare, non Arcore

