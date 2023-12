Emozionante sorpresa a New York | la Natività di Gesù si mostra a tutti Video

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 9 dicembre 2023) Nel cuore della Grande Mela, tra lo scintillio delle insegne edonistiche della megalopoli che mai dorme, ha preso forma un tipo di luci molto diverse dal solito. Per la prima volta, tre iconiche "Giving Machines" rosse sono state svelate a Times Square a Newper dare il via all'iniziativa globale Light the World 2023.