Emergenza alberi a Roma | sì alle “potature fai da te” | ai privati basterà “ok” dell’agronomo

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo gli incidenti causati da cadute die rami nel 2023, il Comune diha annunciato un nuovo piano di, introducendo regole più stringenti e autorizzazioni semplificate.: il Comune apre“fai da te” La decisione è stata presa in seguito alla triste fatalità avvenuta lo scorso 25 novembre a Monteverde, dove una donna di 82 anni ha perso la vita a causa del crollo di un olmo durante una passeggiata. Complessivamente, nel corso dell’anno, si sono registrate ben 500 cadute trae rami in diverse zone della città, rendendo necessaria un’azione immediata da parte delle autorità. Ipotranno potare gliUna delle principali modifiche ...

Altre News in Rete:

La mobilitazione sul gasdotto Linea Adriatica prende corpo

Ma come si è visto, una verain realtà non c'è, nel 2022 il nostro Paese ha avuto a ... anche in vicinanza di abitazioni, e che comporta l'abbattimento die colture agricole, e il ...

Emergenza alberi in città. Dichiarazione consigliere Amella Comune di Palermo

Emergenza alberi, a rischio la sicurezza dei cittadini: il caso in Commissione TeleRama News

Al via la vendita degli alberi di Natale veri

L’albero naturale di Natale trova spazio quest’anno nelle case dei pugliesi con una spesa media di 30 euro, ma in Puglia ci sono anche gli alberi ‘in affido’, che potranno essere così riconsegnati una ...

Gli alberi pistoiesi donati a Firenze. Segno di speranza dopo l’alluvione

Gli abeti dati da Coldiretti, con Giorgio Tesi Group e Regione, sono in piazza Signoria e piazzale Michelangelo. Piano post calamità, Giani invia la relazione a Roma: "Servono 110 milioni di euro per ...