Elisabetta Canalis | il top super crop per il periodo natalizio | scopri il look

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione “Littlecrumb” continua a stupirci su Instagram! Avete capito di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo proprio alla fantastica, la showgirl e attrice che sembra quasi possedere un vero e proprio potere nel sedurre il web. Infatti, laha postato sul suo profilo Instagram un altro carousel di scatti in cui ha condiviso diversi momenti delle sue giornate, ma ciò che colpisce sempre sono idavvero mozzafiato chesfoggia e che fanno incantare i fan. Vediamo insieme il suo ...