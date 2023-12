Elga Enardu | sulla crisi con Diego | “Stava male e non l’ho capito”

Altre News in Rete:

Uomini e Donne, Elga Enardu sulla lontananza da Diego Daddi: "Pensavo che i suoi problemi fossero un capriccio, ma invece"

I due ex protagonisti di Uomini e Donne ,e Diego Daddi si sono raccontati a Casa SDL e hanno rivelato come stavano dopo la loro riconciliazione, in seguito alla breve separazione che ha messo in crisi il loro matrimonio. Dopo ...

Elga Enardu: Diego Daddì soffre di una malattia psicologica, non ho saputo riconoscerla Fanpage.it

Elga Enardu di UeD, il rimpianto su Diego Daddì: "Aveva una malattia psicologica e non l'ho capito" Libero Magazine

Luca Vetrone al GF Parla Perla Vatiero: “Creerebbe competizione”

Al Grande Fratello Perla Vatiero torna a parlare di Luca Vetrone e di un suo possibile ingresso nella casa, cosa ha detto la gieffina ...

Elga Enardu, la dichiarazione choc su Diego Daddi: “Ha una malattia psicologica

In occasione di un'intervista, Elga Enardu ha rotto il silenzio sulla separazion con Diego Daddi il quale ha avuto un disturbo psicologico ...