(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Leunatotalmente”. Così all’AdnKronos Alessandra(M5S), candidata del centrosinistra alla Regionesce la sua posizione su unache ha scatenato non poche polemiche. “Per organizzarle e condividere modalità e tempi (online, offline, miste, centri con specifico numero abitanti ecc) sarebbe stato necessario prevederle non meno di un anno fa. E nonostante tutto ciò, il tema è stato dibattuto a lungo all’interno del tavolo di coalizione e dei singoli partiti. La maggior parte delle sigle di centrosinistra, comprese alcune di quelle uscite subito dopo l’individuazione del mio nome, hanno deciso insieme quale strada percorrere, senza ingerenze esterne”, precisa ...

Altre News in Rete:

Elezioni Sardegna, Todde: 'Primarie questione pretestuosa, regole e metodi sono chiari'

Todde, se non dovesse vincere le, lascerà il Parlamento per restare income consigliera 'Si. Resterò qui. È la mia terra, la mia gente, il mio popolo. La mia non è una sfida per i ...

Elezioni Sardegna, Todde: "Primarie questione pretestuosa, regole e metodi sono chiari" Adnkronos

Elezioni regionali 2024, il sindaco Paolo Truzzu: "Se non sarò candidato presidente mi ripresenterò per guidare di ... La Nuova Sardegna

Elezioni Sardegna: Todde difende la trasparenza delle regole e dei metodi, criticando le primarie come pretesto

Alessandra Todde: “Le primarie sono una questione pretestuosa” Alessandra Todde, candidata del centrosinistra alla Regione Sardegna, ha espresso la sua opinione sulle primarie, definendole “una questi ...

Elezioni Sardegna, Todde: "Primarie questione pretestuosa, regole e metodi sono chiari"

'Democrazia partecipativa è una cosa seria, non si improvvisa'. E annuncia: 'Mi dimetterò da deputata se vinco e se perdo, questa è una maratona' ...