Elezioni | i paesi che andranno al voto nel 2024

(Di sabato 9 dicembre 2023) Da Taiwan agli Stati Uniti, dalla Russia al Bangladesh, passando per leeuropee: metà della popolazione mondiale è chiamata alle urne

"Soldi del Qatar a Camusso". Giorgi accusa la sindacalista

... la più grande federazione sindacale del mondo, con 191 milioni di lavoratori rappresentati in 167. I fatti si svolgono nel 2018. È l'anno in cui, a dicembre, sono in programma leper ...

Elezioni in India: al Bjp di Modi 3 Stati su 4, dura sconfitta per partito Congresso Il Sole 24 ORE

Le elezioni nei Paesi Bassi dipingono un'Europa sempre più di destra* | E. Trentini Lavoce.info

L'ombra della crisi economica sulle elezioni in Egitto

Tre candidati sfidano il presidente Al-Sisi, la cui popolarità rimane elevata nonostante due terzi dei 105 milioni di egiziani vivano al di sotto o poco sopra la soglia di povertà e l'inflazione sia a ...

Guatemala: magistratura dichiara "nulle" le elezioni

Osa: "E' un tentato golpe" Osa, in Guatemala tentativo di golpe da parte della Procura Il segretario generale condanna azioni della magistratura ...