Eleganza invernale | i look di alta moda che dominano la stagione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’inverno è lain cui l’incontra la funzionalità, un periodo in cui l’si fonde con la necessità di rimanere al caldo. Quest’anno, le passerelle hanno rivelato una serie di tendenze che combinano comfort e lusso, dimostrando che è possibile rimanere allaanche nelle giornate più fredde. Un classico senza tempo Uno dei capi più ricercati di questaè il cappotto Max Mara. Questi cappotti, conosciuti per la loro qualità senza tempo e il design sofisticato, offrono una combinazione perfetta di stile e praticità. Che si tratti di un modello classico in cammello o di una versione più audace con stampe e colori vivaci, un cappotto Max Mara è un investimento che non passa mai di. Felpe Jacquemus: casual chic per lui Per ...