(Di sabato 9 dicembre 2023)è una partita della quattordicesima giornata die si gioca sabato alle 15:30: tv,. In settimana ilnon figurava tra le squadre impegnate in Coppa di Germania perché un mese fa è stato eliminato a sorpresa da una formazione che milita nella terza serie tedesca, il Saarbrucken, una delle due compagini (insieme al Lipsia) che quest’anno si sono tolte lo sfizio di battere i bavaresi. Trapp – IlVeggente.it (Ansa)Il piccolo Saarbrucken, non contento, negli ottavi di finale della competizione nazionale ha realizzato una nuova impresa, eliminando un’altra squadra di, l’(2-0), ...

Altre News in Rete:

Calcio in tv oggi: programma del 9 dicembre 2023 - Calciomagazine

...Colonia - Wolfsburg (Bundesliga femminile) - DAZN 15.00 Verona - Lazio (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) Juventus Women - Pomigliano (Serie A femminile) - DAZN 15.30...

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, Bundesliga: formazioni, pronostici Il Veggente

TMW - Gent, futuro in Germania per Orban: Eintracht Francoforte in pressing TUTTO mercato WEB

Eintracht – Bayern Monaco: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Eintracht Francoforte - Bayern Monaco di Sabato 9 Dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 14° giornata di Bunde ...

Pokal, dopo il Bayern esce anche il Dortmund! Altro anno senza titoli | OneFootball

I gialloneri allenati da Terzic, infatti, hanno perso a Stoccarda 2-0, cadendo sotto i colpi del solito Guirassy e di Katompa Mvumpa. Stagione assai complicata per Reus e compagni fin qui, con il ...