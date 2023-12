Educazione alle relazioni | da Valditara altro dietrofront dopo le critiche interne | “Serve serenità | progetto andrà avanti senza garanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Un pasticcio. Difficile definire diversamente la decisione del ministro leghista dell’Istruzione e del Merito Giuseppesul garante a cui affidare ilscolastico “”. Prima doveva essere il suo consulente Alessandro Amadori, poi uscito di scena a causa delle polemiche per le sue teorie su una presunta “guerra dei sessi”. A questo punto Valditare ha pensato bene di triplicare le poltrone e affidare il compito a suor Monia Alfieri, a Paola Zerman (ex candidata con Mario Adinolfi) e all’ex deputata del Pd Paola Concia. Una scelta bocciata a neanche 48 ore dall’annuncio a causa dellepesantissime rivolte al ministro non solo dai colleghi di maggioranza (Fdi in particolare), ma addirittura dal suo partito di riferimento, con un consigliere ...