Educare alle relazioni | Valditara fa un passo indietro | “Non ci saranno garanti Troppe polemiche | la scuola ha bisogno di serenità”

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dal momento che laitaliana hadie non di, ho deciso di non attivare l'incarico didel progetto 'Educazione' a suor Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman. Rinnovo loro i ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrate. L'articolo .

