Educare alle relazioni | Frassinetti | “Scelta di Valditara la più logica Proponiamo ai ragazzi una cultura del rispetto che faccia bene a tutti”

Educare alle relazioni: sospesa la 'cabina di regia'; suor Monia Alfieri augura buon lavoro al Ministro e chiede al Governo di occuparsi ...

Sono passate poche ore dalla decisione del ministro Valditara di cancellare la 'cabina di regia' del progetto 'relazioni' e già suor Monia Alfieri fa sentire la propria voce, ma non per protestare, anzi per augurare buon lavoro per una buona riuscita del programma. 'A mio avviso - afferma suor ...

Il suo impegno si concentra sui diritti civili e sulla lotta alle discriminazioni: oltre ad essere fondatrice di Emily, associazione nata per sostenere l’impegno politica delle donne, ha assunto il ...

La Fondazione Einaudi interviene dopo il dietrofont di Valditara sull'incarico a Concia: "È invitata a tenere una lezione alla Scuola di Liberalismo 2024, proprio sul tema che le era stato assegnato d ...