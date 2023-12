Edilizia privata | sette aziende bergamasche sono tra le prime 65 imprese italiane

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 dicembre 2023) Impresa Percassi; SMV Costruzioni; Cospe, Fast; Sercos, Edil Pietro e Ars Aedificandi:lepresenti nella classifica delle65dell’, elaborata dalla società di ricerca Guamari. La quinta edizione del rapporto, curato da Aldo Norsa e dedicato come le passate edizioni all’, prevalentemente in conto terzi ma in alcuni casi anche in conto proprio, raccoglie lesessantacinqueche nel 2022 hanno registrato un fatturato nel settore superiore ai 19 milioni di euro. Lo scorso anno erano lecinquantacinque con una soglia minima simile, a dimostrazione del fatto che alcune ...