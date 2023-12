Eco-vandali in azione nel cuore di più città | Tevere | Navigli e Canal Grande sfregiati di verde video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Gli eco-inconcentrica diffusa, che si attiva da Venezia a Milano, fino a Roma e Bari. Passando per Torino e Bologna. A tre giorni dalla conclusione della 28esima Conferenza Internazionale sul Clima (Cop28), questo pomeriggio, le acque di diversi fiumi italiani sono state violate e tinte didai militanti di Extinction Rebellion. Gli eco-teppisti tornati oggi incon blitz in diversedel Belpaese per denunciare «il fallimento della leadership mondiale nell’affrontare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa»: un annuncio apocalittico nello standard catastrofistico del gruppo, affidato a una nota vergata dagli stessi autori dei raid. Eco-insimultanea in piùCosì, a Torino e a Milano, una ...