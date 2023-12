Ecco come Putin ci ha messo in saccoccia | il retroscena inquietante | cosa accadrà presto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) A Mosca avranno lavorato alacremente e per settimane pur di ottenere i permessi necessari a far decollare quattro jet Su-35 armati di missili a corto e medio raggio al seguito dell'Il-96 presidenziale di Vladimirdiretto negli Emirati Arabi prima e in Arabia Saudita poi. Tutto per mandare all'Occidente una sorta di pernacchia metaforica. Un viaggio, confermato soltanto poche ore prima dal Cremlino, che è la terza missione all'estero da quando è stato ea suo carico un mandato d'arresto da parte della Corte penale internazionalein seguito all'invasione dell'Ucraina. Nel Golfo, dove mancava dal 2019 e dove la CPI non è riconosciuta, il mandato è carta straccia, all'Air Force One russo viene perdi atterrare con caccia di scorta e all'arrivo ad Abu Dhabi c'era la pattuglia emiratina (curiosità: addestrata dagli italiani e ...