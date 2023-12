Dune 3 | la sceneggiatura è quasi pronta | ma Villeneuve non girerà subito

(Di sabato 9 dicembre 2023) Denisha dichiarato alla stampa sudcoreana che ladi3, tratto dal romanzo Messia didi Frank Herbert, e terzo film della saga di, è attualmente in fase di scrittura, e sta per essere terminata a breve; nel contempo, però, il regista di Blade Runner 2049 ha raffreddato gli entusiasmi, ammettendo che, probabilmente,3 non sarà il suo prossimo film, e che dovremo quindi attendere un po’ prima di poter vedere trasposto sullo schermo il prosieguo dell’epopea di Paul Atreides. Nelle dichiarazioni, riportate da Variety,ammette il suo grande amore per il mondo creato da Herbert, ma sottolinea di aver bisogno di una pausa da un universo tanto complesso: “Stiamo scrivendo Messia diin questo momento; ...

