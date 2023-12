Duello per fuggire dal pozzo di Son Moix

Leggi su justcalcio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Madrid 08/12/2023 ore 21:06 CET Iltra Maiorca e Siviglia si presenta come una cartina di tornasole per due allenatori con sempre meno credito Entrambe le squadre sono in fondo alla classifica e da molti giorni non conoscono la vittoria in campionato. Maiorca e Siviglia saranno protagoniste di una Sonin cui saranno loro in gioco Punti vitali per uscire dalla zona retrocessionepoiché le due squadre sono minacciate dalla situazione precaria che occupano in classifica. Vermigli e sivillisti, rispettivamente con undici e tredici punti condividono l’urgenza di aggiungere in unal quale i suoi due allenatori, il messicano Javier Aguirre e l’uruguaiano Diego Alonso, arrivano fortemente interrogati. La visita del ...