(Di sabato 9 dicembre 2023) Fallita la scalata di Marioal Quirinale, due anni fa in molti ritenevano che il futuro dell’exdel Consiglio italiano fosse in Europa.avrebbe rappresentato un evidente vantaggio per l’Italia, alle prese con un debito pubblico monstre e con la difficile negoziazioneriforma del Patto di stabilità e crescita da cui dipenderà il peso effettivo di debito e deficit sui nostri conti pubblici. E avrebbe rappresentato un vantaggio altrettanto evidente per l’Europa, oggi più che mai bisognosa di un uomo forte e capace, grazie all’autorevolezza che gli viene riconosciuta dai governi degli Stati europei e dalla Casa Bianca, di svolgere il ruolo del federatore, dando un’anima politica e ...

Altre News in Rete:

La guerra all'Islam della sindaca leghista di Monfalcone. Dalle moschee chiuse ai copricapi delle bambine: 'Sacchi in testa'

Infatti, a Monfalcone i credenti in Allah non hanno più un luogo dove pregare , dopo che per supposteurbanistiche sono state dichiarate non accessibilistrutture in via Duca d'Aosta e in ...

Due ragioni per cui Draghi non sarà presidente della Commissione europea Formiche.net

Il ponte sullo Stretto s’ha da fare Non lo so, ma due ragioni del No mi irritano Il Fatto Quotidiano

Due ragioni per cui Mario Draghi non sarà presidente della Commissione europea

Fallita la scalata di Mario Draghi al Quirinale, due anni fa in molti ritenevano che il futuro dell’ex presidente del Consiglio italiano fosse in Europa. Draghi presidente della Commissione europea av ...

Supercoppa italiana in Arabia: le ragioni dietro lo spostamento di sede e date

[themoneytizer id=”99064-6] Il Paese che ospiterà la Supercoppa italiana, inizialmente Gedda e successivamente spostata a Riad, ha cercato di posticipare le date del torneo. Gli organizzatori arabi a ...