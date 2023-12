Due pezzi grossi di Elon Musk in Italia | quegli incontri non rivelati col governo

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 dicembre 2023) In pochi lo sanno, ma ci sono diversi componenti dei razzi spaziali chelancia che sono fatti in. Basti pensare che alcuni contenitori in acciaio sono realizzati a Corato, in Puglia. Ma c’è di tutto. La settimana scorsa sono venuti induedel gruppo americano: il responsabile struttura esterna dei razzi e la responsabile crescita Starlink in Europa. Hanno fatto il giro dei fornitori della più grande azienda spaziale del mondo. La sua valutazione si aggira sui 175 miliardi di dollari: vale, da sola, praticamente un quarto dell’intera capitalizzazione della Borsana. SpaceX controlla anche la divisione interna che si occupa di satelliti per la telecomunicazioni, StarLink, che permette a prezzi competitivi la connessione ad ...