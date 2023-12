(Di sabato 9 dicembre 2023) A(Svezia) è andata in scena la prima tappa delladeldi, disciplina dello sci freestyle. Mikaelha ribadito di essere il grande dominatore della specialità e ha trionfato nell’atto conclusivo disputato contro lo svedese Rasmus Stegfeldt, mentre il giapponese Ikuma Horishima ha completato il podio precedendo l’altro svedese Walter Wallberg. Il fuoriclasse nordamericano ha conquistato il secondo successo stagionale, dopo che ieri si era imposto nellesempre in terra scandinava. Il Campione delha ribadito la propria candidatura per la dodicesima Sfera di Cristallo, dimostrando di avere sempre del margine nei confronti degli avversari. Sul fronte femminile, invece, sigillo della ...

Altre News in Rete:

Milano - Cortina 2026: il CIO approva il programma di 116 gare

Nel freestyle si disputerannomaschile e femminile, nel salto con gli sci femminile ci sarà (finalmente) la gara individuale dal trampolino grande. Sparisce invece il parallelo a squadre ...

Dual moguls, Kingsbury e Kauf vincono a Idre Fjall in Coppa del Mondo OA Sport

La Valmalenco è mondiale: ecco la Fis Dual moguls world cup SondrioToday

Dominant Anthony in World Cup moguls class of her own

Olympic freestyle skiing champion Jakara Anthony has maintained her stranglehold on the World Cup season with a second successive moguls masterclass.

Quebec freestyle star Mikaël Kingsbury wins first moguls title of season

IDRE FJÄLL, Sweden — Canadian freestyle skiing star Mikaël Kingsbury picked up his first win of the World Cup season with a gold in men’s moguls competition Friday. Kingsbury, who was third in the ...