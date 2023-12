Draghi in Ue? Meloni valuta Incognita Salvini | sfida FdI sulle Regioni

Altre News in Rete:

Pil, Italia cresciuta più di tutti i big Ue rispetto al pre - Covid: l'analisi

Per mitigare il caro bollette, invece, i governie Meloni hanno erogato altri 90 miliardi di euro di aiuti. Complessivamente, quindi, sono stati stanziati oltre 270 miliardi che hanno "...

Draghi alla guida della Commissione Ue. Le opposizioni: “La scelta migliore”. Tajani: “Il Ppe con Von der Ley… la Repubblica

Commissione Ue, Macron spinge per Mario Draghi. Ma l'ex premier non sarebbe interessato Sky Tg24

Ue, Tajani: “Draghi Ci sono procedure, Francia non decide commissario italiano”

"Io ho grande stima di Mario Draghi, è una risorsa per l'Italia. Dico soltanto che ci sono delle procedure. A parte che non so quanto sia vero che Macron ...

Perché si sta parlando dell’ipotesi di Mario Draghi alla guida della Commissione europea

Per ora sono solo retroscena giornalistici, ma una volta iniziata a circolare l’ipotesi di Mario Draghi alla guida della Commissione europea, ...