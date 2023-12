Draghi in Ue | l' autogol di Repubblica

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) L'uno-due che disfa e ritrasforma in poltiglia liquida la panna che era stata faticosamente montata nelle cucine di(titolo sparato in primapagina: “Il candidato”) è arrivato nel primissimo pomeriggio di ieri. L'ex capo della Bce ed ex primo ministro italiano - usando la formula delle “fonti vicine a Mario” - ha smentito tutto all'Adnkronos, facendo sapere che «non è interessato alla presidenza della Commissione Ue». A stretto giro di posta, è arrivata una secchiata d'acqua gelida pure dall'Eliseo (aveva infatti attribuito a Emmanuel Macron la paternità del piano): «Non abbiamo nessun commento da fare», è stata la lapidaria reazione di Parigi. Nel tentativo un po' disperato di rimontare la panna, già nella serata di ieri c'era chi nella Roma che non ama il governo Meloni - si ...