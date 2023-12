Draghi alla guida della Commissione Europea o con un ruolo in Italia | confermate le anticipazioni del Giornale d' Italia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Inpare essere nuovamente scoppiata lamania. Esattamente come da noi anticipato in esclusiva nelle scorse settimane, ben prima dei giornaloni odierni eRepubblica di ieri. È vero, ci sono dei "mondi" che si stanno muovendo per trovare unpolitico a super Mario. Il segnale è