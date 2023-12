Doveva rientrare nel 2024 | ma recupera in tempi record | torna già tra i convocati

Leggi su rompipallone

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’infortunio sembrava più grave del previsto, il suo rientro era fissato per il nuovo anno, ma il recupero ègià in questo weekend. La stagione calcistica entra sempre più nel vivo. I campionati stanno vivendo la loro fase clou, le competizioni europee si apprestano a chiudere la loro prima fase e manca poco al Mondiale per Club che vedrà il Manchester City di Guardiola e Haaland impegnato in Arabia Saudita contro il Fluminense di Marcelo e l’Al-Ittihad di Karim Benzema. Saranno mesi di puro calcio, visto anche che la prossima sosta per le nazionali ci sarà direttamente a marzo. Concluse le qualificazioni al prossimo Europeo e sorteggiati i gironi, a marzo si disputeranno i playoff per decretare le ultime tre qualificate al campionato europeo che si terrà in Germania la prossima estate. Il fatto che la prossima sosta ci sia direttamente ...