Donnarumma in crisi nera | l’unica soluzione per tornare ad alti livelli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il portiere Gianluigista attraversando un momento nero, forse il peggiore della carriera. L’estremo difensore italiano è stato autore di una serie di errori con la maglia del Psg e il suo futuro è sempre più un punto interrogativo. Nonostante la sua esperienza e il talento,è stato oggetto di critiche per alcuni errori in campo che hanno messo in discussione la sua titolarità in Francia e anche nella Nazionale italiana. Recentemente,ha commesso alcuni errori significativi, come quello nella partita contro il Monaco in Ligue 1, dove ha concesso un gol agli avversari a causa di un errore con i piedi. Gigio è stato criticato anche per l’errore sul gol subito durante la partita contro il Newcastle in Champions League. Foto di Maurice Van Steen / Ansa, la ...