Diventa tentato femminicidio «se lui la aggredisce anche senza ferirla» Condannato a 10 anni un uomo che ha messo le mani al collo della moglie

(Di sabato 9 dicembre 2023)se non vi sono ferite si può rischiare, in caso di procedimento penale, l’accusa di. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha respinto gli argomentidifesa e confermato la condanna a dieciper unche, pur avendo amdi avere usato violenza sulla donna, aveva impugnato la sentenza di secondo grado, tentando di dimostrare di non avere mai comunque provato ad ucciderla. Ma per i giudici non è così e contano, secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, i «potenziali effetti dell’azione». «La scarsa entità (ol’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa – spiega la Corte – non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili ...