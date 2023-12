Disoccupato geniale | riesce a far pagare l' affitto ai genitori | Sono troppo qualificato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 9 dicembre 2023) Immergiamoci nella controversa storia di Brint Davy, un uomo di 41 anni senza lavoro che vive grazie all'aiuto finanziario dei suoi. Un personaggio che ha scatenato non poche discussioni sui social media. Chi è Brint Davy? Brint Davy è un uomo di 41 anni che vive ad Austin, Texas. Attualmente, Brint ha recentemente guadagnato una certa fama per il suo stile di vita fuori dal comune. Infatti, non solo è senza lavoro, ma ha anche confessato di farsil'dai suoi. E non è tutto, Brint ha dichiarato di sentirsi "" per i lavori che gli vengono proposti, ritenendo che non ci siano lavori "all'altezza" dei suoi titoli di studio. Debiti e dipendenze Nonostante la sua situazione finanziaria precaria, Brint si è ...