Discesa di St Moritz alla Shiffrin | Goggia e Brignone sul podio

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Per la statunitense successo numero 91 in carriera ST.(SVIZZERA) - Her Majesty tira fuori gli artigli ma due terzi delsono color azzurro. A St.Mikaelafa sua lama alle sue spalle ecco Sofiae Federicaa un soffio. Sulla Corviglia arriva il succe