Diretta Grande Fratello | puntata di sabato 9 dicembre

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Nuovo appuntamento con ildi Alfonso Signorini: in onda la venticinquesimadel reality di Canale Cinque Alfonso Signorini spalanca le porte delanche disera al pubblico di Canale Cinque. Stasera va infatti in onda lanumero 25 di questa edizione del reality, il secondo appuntamento settimanale dopo quello di lunedì scorso. Vedremo intutti gli eventi salienti della. IN AGGIORNAMENTO L’articolo proviene da 361 Magazine. Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il...