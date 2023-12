Diabolik - Chi sei? | un secondo film meno impeccabile del primo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Terzodai fumetti delle sorelle Giussani, con l’eroe in tuta e mascherina tutto italiano (chissà come riusciva, nel suo laboratorio, a costruire la collezione di facce in gomma intercambiabili, per poter somigliare a chiunque).e l’arcinemico ispettore Ginko – vale anche il viceversa – sono chiusi nella stessa cella, destinati a morte certa. Ginko ne approfitta per chiedere al molto inseguito e mai acchiappatola storia della di lui vita, della vocazione criminale, del trasformismo, delle pratiche facce gommose, della fortuna che nasconde dentro la montagna. Se anche voi vi siete fatti queste domande, curiosi di entrare nelle pieghe oscure dei personaggi, avrete in regalo un inserto in bianco e nero – più l’immancabile rosso sangue – che spiega tutto. Pare di stare dentro “Sin City”, by Robert Rodriguez e Frank ...