Derthona Tortona-Estra Pistoia | Lega Basket A | chi supererà la rivale in classifica? Ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) Due stati d’animo certamente diversi. Uno è piuttosto negativo, frustrato da un inizio d’annata piuttosto negativo, mentre l’altro è positivo in virtù di unache tutto sommato sorride a una delle due neopromosse di questaA 2023/24. Umori diversi, ma obiettivi comuni: portare a casa una vittoria che regalerebbe il sorpasso in graduatoria sulla formazione che uscirà sconfitta da questo incontro. I padroni di casa disono attualmente in decima posizione e attualmente sarebbero estromessi dai playoff. Non è certamente un momento positivo per i piemontesi che speravano, a inizio stagione, di essere più competitivi di così. È settima, invece,che da matricola non poteva sperare in un avvio migliore di questo: i toscani ...