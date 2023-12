Decreto energia | dal centrosinistra abruzzese attacco al governo Meloni

Leggi su abruzzolive

(Di sabato 9 dicembre 2023) L'Aquila. 'Le indiscrezioni che trapelano sul, in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono pessime per il futuro di centinaia di lavoratrici e lavoratori - così in una nota il Senatore Michele Fina e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci del Partito ...