Muriel fa piangere il Milan, l'Atalanta vince 3 - 2

Nulla da farela squadra di Pioli, i rossoneri hanno incassato la quarta sconfitta in ...Djimsiti nell'ultimo allenamento utile schierando dunque il solito 3 - 4 - 1 - 2 (con Scalvini e Dea ...

De Roon: “Per Natale voglio solo un replay infinito del gol di Muriel” Pianeta Milan

Le pagelle di Atalanta-Milan: Lookman incubo rossonero, Calabria disastroso

Tomori 5 Il tocco involontario con cui spiazza Maignan non lo demoralizza: in marcatura è solido e in avanti insegue il gol in acrobazia. Però la difesa è piena di buchi che lui non riesce a ...

BERGAMO (ITALPRESS) - L'Atalanta vince una gara incredibile, contro il Milan finisce 3-2 col gol di Muriel in pieno recupero: i nerazzurri tornano alla vit ...