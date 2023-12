De Ketelaere | che errore davanti a Maignan VIDEO

Leggi su dailymilan

(Di sabato 9 dicembre 2023) Rischio sfiorato, anzi rimandato. De Ketelare ha commesso un clamorosoa Mike. Dopo nove minuti di gioco l’ex Milan, in prestito in nerazzurro, CDK ha avuto una occasione pazzesca che non ha saputo sfruttare a dovere: servito da Lookman con un colpo di testa, il belga si è ritrovato a tu per tu con il portiere francese dentro l’area piccola ma ha sparata la sfera alle stelle. Disperazione per i tifosi dell’Atalanta, sospiro di sollievo per quelli rossoneri, già pronti al peggio: il gol dell’ex, per giunta da De, il grande acquisto di Paolo Maldini del 2022 (l’ottavo più costoso della storia del Milan) rimasto a secco di gol nella sua prima e per ora unica stagione a Milanello. Una botta sicura, di sinistro, il suo piede e sfera altissima. De Ketalaere si è mangiato un gol già fatto, e ...