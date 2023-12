De Grandis | «Corsa Scudetto tra Inter | Juventus e un’altra»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo la vittoria dellacontro il Napoli, Stefano Deha commentato laper il titolo finale del campionato di Serie A tra i bianconeri, l’e il Milan, in diretta su Sky Sport. ATTENZIONE – Sul piazzamento finale dei primi posti dell’attuale Serie A, Deha pronosticato la lotta: «Io credevo che l’fosse la squadra più forte in assoluto, ma lasta dimostrando di essere molto solida e di avere un gruppo molto unito. I nerazzurri devono fare attenzione. La rosa di Massimiliano Allegri è l’antagonista principale alla squadra di Inzaghi. Soprattutto dopo la vittoria di questa sera col Napoli. Non escludiamo, però, ancora il Milan dalla, perché bisogna ...