DDR4 vs DDR5 | cosa cambia e quale scegliere per il nuovo PC

Leggi su navigaweb

(Di sabato 9 dicembre 2023) Le memorie RAMsono presenti sul mercato da un po' di tempo e rappresentano uno standard per qualsiasiPC. Lesono la novità, l'evoluzione di, che presentano dei vantaggi non indifferenti anche se costano di più e possono avere problemi di compatibilità. Diventa interessante capire le differenze tra le RAMe le RAMconvieneper assemblare da soli il nostroPC da ufficio o il computer da gaming, dando un occhio ai migliori modelli adatti alla maggior parte delle schede video e dei processori in commercio. LEGGI ANCHE -> Tipi di RAM del computer: DDR, forma e velocità 1) Differenze traCi sono numerose differenze tra ...