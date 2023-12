Dal mattone allo scaffale. Perché i cinesi non comprano più

Leggi su formiche

(Di sabato 9 dicembre 2023) C’è uno strano morbo che affligge il Dragone, una sorta di depressione di cui non sembra vedersi la fine. E pensare che un’economia come quella cinese, avrebbe un disperato bisogno di domanda, se non altro per attutire l’urto della crisi immobiliare e del debito. E invece no, ormai è deflazionestato puro, non si consuma, non si compra e i prezzi di comprimono. I prezzi al consumo di novembre hanno registrato una contrazione annua dello 0,5% (dal -0,2% di ottobre) a fronte di stime della vigilia a -0,1%, la più ampia da novembre 2020 a causa della frenata degli alimentari (-4,2% da -4% del mese precedente) e del calo ulteriore delle quotazioni della carne di maiale. I prezzi alla produzione, ha riferito l’Ufficio nazionale di statistica, hanno ceduto il 3% annuo, molto più del -2,6% di ottobre e delle previsioni di mercato di -2,8: si tratta del 14/mo calo mensile ...