Dain Yoon | L’Artista che Trasforma il Proprio Corpo in Tela per Illusioni Ottiche

Altre News in Rete:

L'arte sul corpo di Dain Yoon: si fonde con lo spazio e diventa tela umana per le illusioni Fanpage.it

Non è Photoshop! Quest'artista crea incredibili illusioni ottiche dipingendo sé stessa greenMe.it

L’arte sul corpo di Dain Yoon: si fonde con lo spazio e diventa tela umana per le illusioni

Dain Yoon si definisce “artista delle illusioni”. Nei suoi autoritratti si fonde con lo spazio circostante: ma guai a domandarle se c’è di mezzo il fotoritocco!

5 Things to know for Dec. 6: Presidential race, Israel, Floods, Actors strike, Drug shortages

(CNN) — Snowstorms are bearing down on parts of the US weeks before the official start of winter, which falls on December 21 in the Northern Hemisphere. But on the heels of several scorching months, ...