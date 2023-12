Da Torino critiche a Osimhen | “Gesto poco umile Non ha digerito il ko di ieri sera”

(Di sabato 9 dicembre 2023)a Victordopo il match contro la Juventus. La causa? Ilpolemico e provocatorio nei confronti dei tifosi bianconeri. Nel big match dicontro la Juventus, Victor, attaccante del Napoli, è stato oggetto dida parte dei tifosi bianconeri. Nonostante il centravanti nigeriano abbia segnato un gol personale annullato per fuorigioco, è stato il suopost-partita a suscitare polemiche. Dopo la fine della gara,ha rivolto ai tifosi juventini il segno del ‘5-1’, chiaramente riferendosi al risultato con cui il Napoli ha sconfitto la Juventus nella scorsa stagione. TuttoJuve, portale di riferimento per i sostenitori del club piemontese, ha criticato aspramente questo comportamento: ...

