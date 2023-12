Da spazi espositivi a hub di esperienze | i Musei del vino a confronto a Verona

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – A un anno dalla sua costituzione, la Fondazione Museo delMuvin ha organizzato a, nella sede della Camera di commercio, un evento di portata internazionale per discutere e mettere in rete conoscenze,, buone pratiche e progettualità sul ruolo attuale, le innovazioni e le sfide future deideleuropei. Hanno partecipato alcune fra le più importanti realtà nazionali e internazionali, quali La Cité des Climats et des Vins de Bourgogne e la Cité du Vin di Bordeaux (Francia), il Museo della Cultura delVivanco (Spagna) e World of Wine – Wow (Portogallo), l’Enoteca piemontese Castello Grinzane Cavour, il Parco archeologico del Colosseo, Muvit – Museo deldi Torgiano e Museo deldi Berchidda ...