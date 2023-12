Da Milano a Bologna | la protesta di Extinction Rebellion contro la Cop28 colora di verde i fiumi Il sindaco di Venezia | «Meritano la galera» – I video

Leggi su open.online

(Di sabato 9 dicembre 2023) Gli eco-attivisti disono entrati in azione nelle principali città italiane perrelain corso a Dubai e chiedere «giustizia climatica» e «un fondo di riparazione per le vittime di questa crisi». Agli ambientalisti hannoto dile acque del Naviglio di Grande con unnte fosforescente. Si tratta di fluoresceina: «Un sale innocuo – scrivono sui social – per le persone, la flora e la fauna» e che viene utilizzato da «geologi, speleologi o anche da idraulici». Il simbolo delladi oggi, sabato 9 dicembre, nel capoluogo lombardo è «una casa che sta affondando perché – spiegano gli attivisti – abbiamo voluto rappresentare l’Italia che affonda. ...