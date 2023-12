Crystal Palace-Liverpool sabato 09 dicembre 2023 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ilsta attraversando un periodo molto difficile nel quale ha vinto solo una delle ultime otto partite di campionato, una serie che include le sconfitte contro Luton Town, per 2-1 il 25 settembre, e Bournemouth, corsaro a Selhurst Park mercoledì sera. Con sette punti di vantaggio sulla terzultima in classifica la squadra di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Torna in scena la Premier League. Si parte, per la 16ª giornata, alle 13.30 con- Liverpool , occasione per i Reds per scavalcare momentaneamente l'Arsenal in vetta alla classifica. Gunners che potranno rispondere in una delicatissima sfida in casa dell'Aston Villa ...

Sky Sport è uno dei canali più importanti per gli appassionati di calcio e trasmette regolarmente le partite di Premier League. In particolare, oggi 9 dicembre 2023, verrà trasmessa in diretta la part ...

Il Crystal Palace ospiterà il Liverpool in una partita cruciale di Premier League questo sabato a Selhurst Park alle 13:30. Il Liverpool, attualmente al secondo posto in classifica, è in una serie di ...