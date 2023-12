Crisi senza fine | dimissioni prima della Champions

Leggi su rompipallone

(Di sabato 9 dicembre 2023) Un allenatore di una squadra europea importante ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti che hanno scosso l’intero ambiente Dichiarazioni inimmaginabili al terminesfida di campionato che ha evidenziato tutto il malcontento di un allenatore, stufo delle critiche mosse nei suoi confronti. In una stagione in cui la sua squadra sta facendo bene in campionato e malissimo in Europa, non è riuscito a gestire le emozioni e per questa ragione ha voluto esternarle per essere il più trasparente possibile con la tifoseria, calciatori e società. Parole chiarissime che certificano lo stato mentale dello spogliatoio e il conseguente andamento altalenantesquadra. Ad essere protagonista di questa vicenda è l’allenatore del Benfica Roger Schmidt. Il tecnico tedesco ha parlato ai microfoni nella conferenza stampa del post partita contro la Farense al ...