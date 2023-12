“Crawly possessed” | il nuovo folle trend su Tik Tok | “Siamo una setta” Ecco perché gruppi di ragazzi gattonano per i centri commerciali

(Di sabato 9 dicembre 2023) Su TikTok sta impazzando una nuova () moda. Niente coreografie o singolari vendette contro i partner. Questa volta, a dettare le tendenze e diventare virali sul web sonodiche, in squadre ordinate, si spostano gattonando per i negozi dei. “Entra nella nostra”, è la biografia del profilo “” (dal nome del movimento), sul social cinese. Un vero e proprio culto, con più di 400.000 seguaci. Cominciato a Varsavia, come riporta The Tab, ilsi sta velocemente spostando nel Regno Unito, assumendo dimensioni sempre maggiori. E infatti, è possibile entrare a far parte anche di un server Discord e di un canale Telegram ufficiale. “una, ...

