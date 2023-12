Covid Italia | ‘spallata’ del virus I medici | “Vaccinatevi prima di Natale”

Leggi su italiasera

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – In, “a livello nazionale, i posti lettooccupati crescono in modo significativo, ma su valori più bassi dello scorso anno. Negli ultimi 30 giorni siamo passati da circa 3.600 posti letto ordinari occupati a 6.668; mentre per le terapie intensive da 113 a 219. C’è un risalita dei dati ma con tempi di raddoppio e sempre su numeri bassi, una sorta didelma i numeri ci dicono che il sistema tiene.? Il picco di ospedalizzazioni del dicembre 2022, registrato il 12 dicembre, fu di 9.764 posti letto ordinari occupati; quest’anno dovremmo restare sotto 9.000, comunque sotto il picco di dicembre 2022”. Così all’Adnkronos Salute Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell’Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi ...