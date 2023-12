Così la Cina plasma l’informazione L’audizione di Walker Ned

Leggi su formiche

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Gli Stati Uniti e le altre democrazie saranno obbligati a investire molto di più nei settori dele dei media, per poter competere più efficacemente con la già ben sviluppata infrastruttura mediatica autoritaria globale promossa dal Partito comunista cinese”. A spiegarlo è stato Christopher, vicepresidente per gli studi e l’analisi del think tank National Endowment for Democracy, in audizione scritta alla commissionedella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Il Partito comunista cinese, ha sostenuto, sta cercando dire l’ambiente informativo livello globale per promuovere le proprie idee e interessi. Ciò rappresenta una sfida cruciale per le società aperte e la democrazia. Perre la sfera informativa, il Partito comunista cinese ...