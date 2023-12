Cosa vuol dire Atalanta | origine del nome del club nerazzurro

Leggi su dailymilan

(Di sabato 9 dicembre 2023) Gran parte delle squadre italiane di calcio prendono il lorodalla rispettiva città di appartenenza, ma questa regola non vale per tutte, basti pensare alla Sampdoria, alla Juventus, all’Inter o all’. Molto curiosa è l’deldi quest’ultima: gli appassionati di mitologia greca conoscono sicuramente, l’eroina dalle grandi doti agonistiche che era in grado di correre più veloce del vento. Si narra che si sarebbe concessa in sposa solo a chi l’avrebbe sconfitta in una gara di corsa. Nei primi anni del Novecento a Bergamo alcuni giocatori fuoriusciti dalla società “Giovane Orobia” decisero di chiamare la nuova squadra da loro fondata “società bergamasca di ginnastica e sport atletici“, proprio per esaltarne le grandi capacità calcistiche. ...