Cosa sono le green flags e come ti aiutano a costruire relazioni sane

Leggi su dilei

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dipendenza affettiva, paura della solitudine e timore di non riconoscersi nelle aspettative degli altri: questesolo alcune delle cause che spesso ci portano ad abbracciare dei legami sentimentali tutt’altro che equilibrati.tossiche e annientanti che non hanno nulla a che fare con l’amore e che, piuttosto che nutrirci, ci privano del nostro benessere. Riconoscerle non è sempre semplice, soprattutto quando a spingerci verso il partner è più il bisogno di colmare delle lacune chegià dentro di noi piuttosto che il sentimento. Gli esperti parlano di red, ovvero di tutti quei segnali di allarme che dovremmo individuare e accogliere quando viviamo un rapporto che è tutt’altro che sano. Se le cosiddette “bandierine rosse” posdavvero aiutarci a rimpossessarci del nostro ...