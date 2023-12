Cosa mi hanno detto quando avevo 7 anni | Mollica commuove tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Devo dirvi che vostro figlio diventerà cieco”. Vincenzoaveva setteorigliò da dietro la porta ciò che l'oculista disse ai genitori dopo averlo visitato. Il giornalista ricorda le parole di quel medico come se le avesse appena sentite: non vede già più da un occhio, un giorno non vedrà più nemmeno dall'altro. Il mondo non gli apparirà più nei suoi colori e forme. Scomparirà dalla sua vista, potrà solo ricordarlo. “Bastava che chiudessi l'occhio destro e precipitavo nel buio”, racconta il giornalista al Corriere della Sera che lo ha intervistato spiegando che ha dovuto arrangiarsi, prima ha sempre scritto tutto a mano, ma negli ultimiera impossibile: "Così gli articoli ora me li compongo nella testa, come fosse un foglio bianco". Vincenzoora ha settanta ...