Cosa ho capito ieri sera Zazzaroni e il segreto di Allegri | perché la Juve è da scudetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) La regola di Gatti, la regola dellantus. Ma soprattutto la regola di Max: i bianconeri battono 1-0 "di corto muso" il Napoli campione d'Italia, spingono fuori dalla lottagli azzurri, risuperano al primo posto l'Inter e danno un nuovo, inequivocabile segnale al campionato. Brutta, sporca, cattiva: la Signora ha il passo giusto per sognare. Quella assemblata da, senza i migliori Vlahovic e Chiesa e con Pogba ormai fuori, è una squadra operaia in cui brillano i difensori goleador: Gatti, decisivo come a Monza una settimana fa, e poi Rugani, Cambiaso, Bremer e Danilo. Ivan, direttore del Corriere dello Sport, fa i conti e sottolinea: "Sono già sette su ventitré i gol dei difensori die gli ultimi due del Felino hanno fruttato addirittura 4 ...